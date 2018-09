आज का धनु राशिफल, 24 सितंबर 2018: मेहनत का मिलेगा फल, महिला मित्रों का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। सरकारी कार्य पूर्ण होने में सरलता रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दांपत्यजीवन में सुख और आनंद अनुभव करेंगे। आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 53 % होगा।टैरो राशिफल: तनाव से दूर रहें। धन लाभ मिलेगा। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नए अवसर मिलेंगे। धैर्य से काम लें। पीपल के पेड़ में कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करें। लव राशिफल: वाद-विवाद से बचें। रिश्तों में तनाव ना आएं इसका ध्यान रखें। आपका पार्टनर आपके बिगड़े मूड को अपने मिजाज से खुशनुमा बना देगा।पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। शांति बनाने की कोशिश करें इससे आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा।

वित्त राशिफल: आपको कड़ी मेहनत करते रहना होगा जिसके सही परिणाम आपके सामने जल्दी ही आनेवाले हैं। आज आपके लिए दिन अच्छा होगा। यदि आप लेखे-जोखे का काम करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। आज आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: दिमाग को शांत करने के लिए आप अलग-अलग तरह की तरकीब अपनाएंगे। आज बाहर खाने से बचें। आज आपके मन में भय रहेगा। इसलिए आज आप बिना किसी कारण डरें ना।

First Published on September 24, 2018 4:15 am