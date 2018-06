आज का धनु राशिफल, 24 जून 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, अटके काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: कार्यभार बढ़ सकता है लेकिन सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। छात्र पढ़ाई में सफलता पाने के लिए मेहनत करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश यात्रा का प्लान भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। सोच-समझकर कोई फैसला लें। जॉब में बदलाव आ सकता है। जल में सफेद और काली तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है।आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आज के दिन आपकी लव लाइफ में अच्छा तालमेल रहेगा। पार्टनर को खुश करने के लिए उपहार दे सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर चुके हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त से बड़ा लाभ मिल सकता है। जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है और आगे भविष्य में यह बढ़ती ही जायेगी। इससे आपको फायदा मिलेगा। जमीन बेचने से आपको अच्छा फायदा मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपनी अस्वस्थ आदतों को छोड़कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। इससे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। आज आपका मूड अच्छा रहेगा।

First Published on June 24, 2018 4:50 am