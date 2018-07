आज का धनु राशिफल, 24 जुलाई 2018: दांपत्यजीवन रहेगा ठीक, सरकारी कार्य होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन में सुख और आनंद अनुभव करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। सरकारी कार्य पूर्ण होने में सरलता रहेगी। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। परिवार का वातावरण प्रसन्नताभरा रहेगा। शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 80 % होगा।

टैरो राशिफल: पूरी ताकत और मन से काम करेंगे। शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता और स्वस्थता भी प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक फैसले सफल होंगे। आनंद-प्रमोद के पीछे आप अधिक खर्च करेंगे। स्वभाव में कुछ उग्रता रहेगी। कोई जोखिम भरा काम शुरु कर सकते हैं। हरी सब्जी का प्रयोग ना करें।

लव राशिफल: प्रेम संबंध शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक होगा। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखना बेहतर होगा। आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है। लव लाइफ में किसी तरह का डर नहीं रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

First Published on July 24, 2018 4:27 am