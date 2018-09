आज का धनु राशिफल, 23 सितंबर 2018: नौकरी में मिलेगी सफलता, धैर्य बनाए रखें

दैनिक राशिफल: भागीदारी से लाभ होगा। विदेश से आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। जीवनसाथी को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। नौकरी में सफलता मिल सकती है। विचार-परिवर्तन शीघ्र हो सकता है। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 61 % होगा। टैरो राशिफल: जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। रोजगार में प्रगति के योग हैं। धैर्य बनाए रखें। आज आपकी मनोकामना पूरी होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। जीवनसाथी की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। बेसन या चने की दाल का सेवन ना करें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय जरुर निकालें। पार्टनर से मिले हुए संदेश आपको खुशी से भर सकते हैं। पार्टनर से मिला हुआ या उसे दिया हुआ गिफ्ट प्यार को बढ़ाएगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: अपने बजट को संतुलित रखें और प्लानिंग बनाकर निवेश करें। आज आप महसूस करेंगे कि आपकी इनकम कम है। आप आमदनी तो बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन जो हासिल हो रहा है वह इतना कम है कि आप हतोत्साहित हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि छोटा-छोटा निवेश करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आप अच्छी सेहत के महत्व को समझेंगे। इसलिए ध्यान रखें की आप सही भोजन लें और रोज व्यायाम करें। आज आपकी सेहत में सुधार होगा। पिछले दिनों आ रही प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगा, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। बाहर का खाना खाने से बचें।

First Published on September 23, 2018 3:59 am