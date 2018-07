आज का धनु राशिफल, 23 जुलाई 2018: काम में बरतें सावधानी, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आज कुछ कष्टदायक होने से थोड़ा संभलकर रहें। थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। स्वभाव में उग्रता तथा आवेश होने के कारण किसी से विवाद न हो इस बात का विशेषरूप से ध्यान रखें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान के सम्बंध में समस्या आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा।

टैरो राशिफल: विश्वासघात से बचें। कोई बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। कुछ बदलाव हो सकता है। आपका मूड खराब हो सकता है। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वाणी एवं बर्ताव में संयम रखिएगा। दुर्घटना से संभल कर रहें। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: वाद-विवाद से बचें। रिश्तों में तनाव ना आएं इसका ध्यान रखें। आज पार्टनरशिप में नयापन लाने का प्रयास करेंगे। इससे आपके संबंधों में ताजगी आएगी। परिवारजनों के साथ मनमुटाव के प्रसंग उपस्थित होंगे। शांति बनाने की कोशिश करें इससे आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा।

First Published on July 23, 2018 4:13 am