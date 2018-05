आज का धनु राशिफल, 22 मई 2018: सरकारी काम होंगे पूरे, निवेश से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: आलस्‍य में वृद्धि होगी। शारीरिकरूप से स्वस्थता और मानसिकरुप से प्रफुल्लितता का अनुभव करेंगे। नौकरी और व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। परिवार की समस्‍याएं बढ़ेंगी। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 56 % होगा। टैरो राशिफल: सरकारी काम बनेंगे। रिश्तों के मामले उलझ सकते हैं। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। बॉस से रिश्ते अच्छे रहेंगे। नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा का पाठ करें। सुबह-शाम घी का दीपक जलाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। आज कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। इससे आपको खुशी महसूस होगी। कारोबार में निवेश कर सकते हैं। जिससे आने वाले समय में आपको लाभ मिल सकता है। आज आप कार्य में अधिक व्यस्त रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आप अपने दृढ़ निश्चय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नए कार्य प्रारम्भ करने में कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी नीति अपनाएं। खानपान का ध्यान रखें।

