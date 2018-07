आज का धनु राशिफल, 22 जुलाई 2018: नौकरी में मिलेगी सफलता, जीवन में आएगा बदलाव

दैनिक राशिफल: लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। सम्मान और ख्याति मिलेगी। भागीदारी से लाभ होगा। विचार-परिवर्तन शीघ्र हो सकता है। जीवनसाथी को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। नौकरी में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। स्वभाव में क्रोध और आवेश रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 73 % होगा।

टैरो राशिफल: सेहत ठीक रहेगी, जीवन में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी क्षेत्र में निवेश करते हुए सावधानी बरतें। नाम और यश मिल सकता है। अदालत सम्बंधी काम-काज में सावधानीपूर्वक कदम उठाएंगे। किसी पेपर वर्क को करते हुए सावधान रहें। वाणी और व्यवहार में संयम रखें।

लव राशिफल: आज आपको पार्टनर मिल सकता है। इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं। आप प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात भी कर सकते हैं। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। दुर्घटना से बचें। पैसे का अत्यधिक खर्च होगा।

First Published on July 22, 2018 4:12 am