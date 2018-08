आज का धनु राशिफल, 22 अगस्त 2018: घर में रहेगी सुख-शांति, वाद-विवाद से बचें

दैनिक राशिफल: नौकरी और व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। शारीरिकरूप से स्वस्थता और मानसिकरुप से प्रफुल्लितता का अनुभव करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 63 % होगा। टैरो राशिफल: वाद-विवाद से दूर रहें। मनोकामनाएं पूरी होगी। आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है। किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शहद का दान करें। लव राशिफल: वाद-विवाद से बचें। रिश्तों में तनाव ना आएं इसका ध्यान रखें। इससे आपके संबंधों में ताजगी आएगी। शांति बनाने की कोशिश करें इससे आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा। आज कोई आपसे प्रभावित हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज के दिन मिलने वाले विशेष लाभों को लेकर आनंद करें। निरर्थक खर्चों से बचें। यदि आप गाड़ियों के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको आज अचानक धन लाभ होने की संभावना है। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिये आज का दिन शुभ है।

स्वास्थ्य राशिफल: पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पढ़ते समय अपना मन न भटकायें और बाद में आप महसूस करेंगे कि आपके पास सोने की लिए भी पर्याप्त समय है। आज संतानपक्ष के सेहत की चिंता रहेगी। अधिक तनाव लेने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

First Published on August 22, 2018 6:54 am