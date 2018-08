आज का धनु राशिफल, 21 अगस्त 2018: पार्टनरशिप में रहेगी मधुरता, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक आयोजन भी कर सकेंगे। आज शारीरिक तथा मानसिक रुप से शिथिलता का अनुभव करेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कार्य के व्यस्त रहेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 85 % होगा। टैरो राशिफल: आज घर पर मेहमान आ सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। पार्टनरशिप में मधुरता रहेगी। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात कर सकते हैं। प्रेमिका से आज खूब रोमांस मिलेगा। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। दिन सामान्य होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान ना हों।

वित्त राशिफल: यदि आप खेल, कला या फोटोग्राफी में रूचि रखते हैं, तब इनसे आपको धन की प्राप्ति के तरीके मिल सकते हैं। इस विशेष अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आज आप अपने शौक की चीजें खरीदने में धन खर्च करेंगे। अपने इनकम के हिसाब से ही खर्चा करें। आपको कारोबार में विस्तार के बारे में सोचना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको कोल्ड हो सकती है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। आज आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जल्दी ही आपकी तबियत में सुधार होगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको योग शुरू कर देना चाहिए।

First Published on August 21, 2018 6:53 am