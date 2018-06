आज का धनु राशिफल, 20 जून 2018: कारोबार में मिलेगा मुनाफा, आलस्य ना करें

दैनिक राशिफल: कारोबारी व्यापार में वृद्धि कर सकेंगे। ऑफिस में सहयोग मिलेगा। शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने काम पूरे करेंगे। परिवारजनों और मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक रुप से सफलता मिलेगी। आज आपका दांपत्य जीवन आनंददायी रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आज दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। वाणी पर काबू रखें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। विचारों में शुद्धता लाएं। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: आज के दिन आपकी लव लाइफ में अच्छा तालमेल रहेगा। पार्टनर को खुश करने के लिए उपहार दे सकते हैं। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वित्त राशिफल: आज आप खुश रहेंगे। आपको कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। यदि आप कारोबार का विस्तार करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि समय आपके अनुकूल है। इससे आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पडे़गा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज खुद को स्वस्थ्य रखने के लिए आपको कसरत करनी होगी। खुद को बहाना बनाने से रोकें और जिम में जाने के लिए खुद को प्रोत्साहित भी करें। आपको ऐसा करके खुशी मिलेगी। आलस्य करने से बचें। मानसिक तनाव लेने से बचें।

First Published on June 20, 2018 3:38 am