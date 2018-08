आज का धनु राशिफल, 20 अगस्त 2018: विचारों में आएगा बदलाव, नौकरी में मिलेगी सफलता

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। नौकरी में सफलता मिल सकती है। भागीदारी से लाभ होगा। विचार-परिवर्तन शीघ्र हो सकता है। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। किसी महिला से विश्वासघात मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: रोजगार में प्रगति के योग हैं। धैर्य बनाए रखें। जीवनसाथी की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। रुका हुआ धन मिलेगा। जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। बेसन या चने की दाल का सेवन ना करें। लव राशिफल: पार्टनर से मिले हुए संदेश आपको खुशी से भर सकते हैं। पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए समय जरुर निकालें। पार्टनर से मिला हुआ या उसे दिया हुआ गिफ्ट प्यार को बढ़ाएगा।

वित्त राशिफल: अगर किसी कर्ज के लिए आवेदन कर रखा है तो वहां से मनाही हो सकती है। आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज निवेश करने से बचें। और आपको पैसे के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वहा से तो पैसा नहीं मिलेगा जहा से आप उम्मीद बांधे हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी आंखों का ज्यादा ख्याल रखना होगा। ज्यादा देर तक मोबाइल ना चलाएं। इससे आपको आंखो में दर्द नहीं होगा। अगर आपकी आंखों में दर्द अधिक होता है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि आंखों पर ज्यादा तनाव बढ़ने से आपको सरदर्द या दिखने में समस्या हो सकती है।

First Published on August 20, 2018 6:32 am