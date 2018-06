आज का धनु राशिफल, 18 जून 2018: प्रेमी से मिल सकता है उपहार, वाहन सुख मिलने की संभावना

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। छात्र पढ़ाई में सफलता पाने के लिए मेहनत करेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। वाहन सुख मिल सकता है। आज ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है लेकिन सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है और क्रीम आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: आज दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। वाणी पर काबू रखें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। विचारों में शुद्धता लाएं। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। क्योंकि इसमें हुई एक चूक से आपकी तिजोरी पर असर पड़ सकता है। आज आप घर की जरूरती उपकरणों की खरीद का ऑर्डर दे रहे हैं तो उसकी मात्रा और उसके मूल्य पर ध्यान रखें। आज आपको रोजगार मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। बस आपको रेगुलर कसरत करने की आवश्यकता है। जो कि आप बहुत दिनों से नहीं कर रहे थे। अगर आप हिलने-डुलने का काम नहीं करेंगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। कसरत करने से आपकी सेहत ठीक रहेगी।

First Published on June 19, 2018 4:33 am