आज का धनु राशिफल, 19 अगस्त 2018: आय में होगी वृद्धि, सोच-समझकर बोलें

दैनिक राशिफल: शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। वाणी पर संयम रखें। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक आयोजन भी अच्छी तरह से होंगे। माता से लाभ होगा। कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। विद्याप्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: रोजगार में मदद मिलेगी। पार्टनरशिप अच्छी बनी रहेगी। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। पुराना कोर्ट मैटर परेशान कर सकता है। आज के दिन छोटी यात्रा हो सकती है। पीले चंदन का एक टुकड़ा नारायण मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा।

वित्त राशिफल: लेन-देन के मामले में सावधानी बरतें। हो सकते तो किसी से पैसे ना लें। आज आपका आर्थिक संकट काफी हद तक दूर होगा। पिछले दिनों हुए आर्थिक नुकसान की आज भरपाई हो सकती है। अचानक आई किसी रकम से आपका बैंक बैलेंस दुरूस्त हो जाएगा। लेकिन रुपये-पैसे के मामले में कोई हड़बड़ी ना दिखाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: भाई-बहनों में प्यार बना रहेगा। जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान है आज उनको इस दर्द से राहत मिल सकती है। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप व्यायाम करते रहें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी।

First Published on August 19, 2018 5:52 am