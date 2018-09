आज का धनु राशिफल, 18 सितंबर 2018: परिवार में रहेगी शांति, आत्मविश्वास रहेगा मजबूत

दैनिक राशिफल: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आज शारीरिक तथा मानसिक रुप से शिथिलता का अनुभव करेंगे। आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। कार्य के व्यस्त रहेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आर्थिक आयोजन भी कर सकेंगे। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनरशिप अच्छी बनी रहेगी। पुराना कोर्ट मैटर परेशान कर सकता है। आज के दिन छोटी यात्रा हो सकती है। रोजगार में मदद मिलेगी। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा। सोच समझकर ही कुछ बोलें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: परिवार के साथ आज आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं। आज आपको कंपनी की ओर से विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपका विदेश में निवेश संबंधी काम बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। साथ ही जो लोग नया घर खरीदने की सोच रहे हैं उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अच्छी सेहत के लिए घूमने जाना चाहिए। इससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आप मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस नहीं करेंगे। इसलिए खुद की आराम दें ताकि आप फिर से काम कर सकें। अपने आप पर काम का दबाव ना डालें।

First Published on September 18, 2018 5:59 am