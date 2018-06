आज का धनु राशिफल, 18 जून 2018: आय में होगी वृद्धि, जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। आप की सर्जनशक्ति में सकारात्मक वृद्धि होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद करने से बचें। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आज दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। वाणी पर काबू रखें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। विचारों में शुद्धता लाएं। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है। प्रेम संबंध शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक होगा। भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें। लव लाइफ में किसी तरह का डर नहीं रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा।

वित्त राशिफल: आज कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से बार सोच-विचार कर लें। यदि आप नया काम शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी थोड़ा रूक जाएं और सही वक्त आने का इंतजार करें। अपने आर्थिक लक्ष्य को मजबूत करने के लिए आपको सही दिशा अपनाने की जरूरत है। आपकी सकारात्मक सोच के कारण लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको लापरवाही से सतर्क रहना होगा। आलस्य ना करें वरना आपको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको आराम करने की आवश्यकता है। ताकि आपका शरीर और मूड दोनों ही अच्छे रहें।

First Published on June 18, 2018 4:22 am