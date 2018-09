आज का धनु राशिफल, 17 सितंबर 2018: मान-सम्मान में मिलेगा, प्रेमी से मिलेगा गिफ्ट

दैनिक राशिफल: आज का दिन मनोरंजन में बीतेगी। विपरीत लिंगीय व्यक्ति के साथ की मुलाकात रोमांचक रहेगी। दांपत्यजीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। समाज में मान- सम्मान मिलेगा। आज पार्टी पिकनिक की विशेषता रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 88 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी के मामलों में लाभ मिलेगा। आज आपके अटके काम पूरे होंगे। विदेश जाने के योग हैं या विदेश से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जल में घी मिलाकर घी सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पार्टनर से सुख मिल सकता है। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आप इस समय जमीन खरीद सकते हैं, यह समय आपके अनुकूल चल रहा है। सितारे आपके पक्ष में हैं। ये समय पूंजी निवेश के लिए मंगलकारी हो सकता है। इस समय जमीन की खरीददारी से आपकी पूंजी में बढ़ोत्तरी होने की संभावना अधिक है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपके सितारे किसी दुर्घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। वाहन सावधानी से वाहन चलाएं। आज आपको सड़क दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा। जो लोग वाहन चलाते हैं उनको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

