आज का धनु राशिफल, 17 मई 2018: मानसिक शांति मिलेगी, पार्टनर से मिलेगा सुख

दैनिक: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने- फिरने में समय व्यतीत करेंगे। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: अधूरे काम पूरे होंगे। महिला मित्र का सहयोग मिल सकता है, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। बागवानी या खेती के काम में रुझान बढ़ सकता है। जल में घी मिलाकर घी सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर से सुख मिल सकता है। आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको कोर्ट-कचहरी के मामलों से राहत मिल सकती है। आने वाले समय में संपत्ति के बंटवारों को लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए फिर से आपको कोर्ट-कचहरी जाना पड़ सकता है। आज दफ्तर में कार्यभार अधिक रहेगा। लेकिन इससे आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सोच आपके स्वास्थ्य को प्रभाविक कर सकती है। आपकी खराब दिनचर्या से आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। इसलिए आपकी समय अनुसार अपने कार्य को पूरा करें। खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने दिमाग पर सयंम रखें तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

First Published on May 17, 2018 3:10 am