आज का धनु राशिफल, 16 मई 2018: नौकरी में हो सकती है तरक्की, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना

दैनिक: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। प्रातःकाल में आप शारीरिक तथा मानसिक रुप से शिथिलता का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। कार्य के व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। संतान से सुख मिल सकता है। किसी भी तरह का बदलाव करने से बचें। ऑफिस में सहयोगियों से संबंध सुधरेंगे। चांदी की एक बॉल अपने पास रखें। लव राशिफल: पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। सहयोगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताने का प्रयास करें। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। इससे नीरसता खत्म होगी। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी दूर रहें। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज निवेश के लिए सभी विकल्पों को जानें समझें, लेकिन ऐसा कोई निवेश ना करें जिसमें जोखिम हो।

स्वास्थ्य राशिफल: आज त्वचा से सम्बन्धित कोई परेशानी हो सकती है। सूरज से बचकर रहें और ज्यादा पानी पीयें। इससे आपकी त्वचा स्वस्थ होने के साथ-साथ चमकने भी लगेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 16, 2018 3:54 am