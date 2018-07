आज का धनु राशिफल, 16 जुलाई 2018 : अटके काम होंगे सफल, मिल सकती है नई जिम्मेदारी

दैनिक राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। छात्र पढ़ाई में सफलता पाने के लिए मेहनत करेंगे। आज ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है लेकिन सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। वाहन सुख मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। विचारों में शुद्धता लाएं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भूमि से जुड़े मामले में व्यस्त रहेंगे। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। वाणी पर काबू रखें। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है। लव लाइफ में किसी तरह का डर नहीं रहेगा। भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें। प्रेम संबंध शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा।

वित्त राशिफल: जो लोग जमीन या मकान खरीदने में किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें आज राहत मिल सकती है। अचानक इन समस्याओं का समाधान होता चला जायेगा। आपके कठिन परिश्रम से आपको लाभ मिलेगा। आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। अब आप अपने व्यवसाय को सुचारु रुप से चला सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपनी और अपने परिवार की आंखों का चैक-अप कराएं। जिन लोगों को आंख में परेशानी है उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आज आपके परिवार का सेहत की जांच होना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण था। शारीरिक थकान से बचने के लिए आराम करें और खाना सही समय पर खाएं।

First Published on July 16, 2018 3:55 am