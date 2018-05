आज का धनु राशिफल, 15 मई 2018: परिजनों के साथ हो सकता है मनमुटाव, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार

दैनिक: असमंजस के कारण निर्णय लेना कठिन होगा। परिवारजनों के साथ मनमुटाव न हो इसका ध्यान रखिएगा। कार्य में अपेक्षित सफलता न मिलने से निराशा होगी। मन में व्यग्रता रहेगी। गलतफहमी से बचें। सोच-समझकर कोई कदम उठाएं। कार्यभार भी बढ़ सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 69 % होगा।टैरो राशिफल: आने वाला वक्त आपके लिए शुभ रहेगा। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। किसी चीज पर आपका कंट्रोल खत्म होगा। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। प्रेमी से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। आज विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आकस्मिक शुभ समाचार मिल सकता है। आज कार्यभार अधिक हो सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बनते-बिगड़ते परिवेश में नवीन योजना सफल होंगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तनाव लेनें से बचें। ऑफिस में अधिक काम होने से थोड़ा सिरदर्द हो सकता है। आप व्यायाम रोज करें और खाने का पूरा ध्यान रखें ताकि आपका वजन कम रहे और आप स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की चिंता ना करें।

First Published on May 15, 2018 4:21 am