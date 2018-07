आज का धनु राशिफल, 15 जुलाई 2018 : जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग, मनोकामना होगी पूरी

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मानसिक तनाव से दूर रहें। आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने- फिरने में समय व्यतीत करेंगे। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: पति-पत्नी किसी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है। आज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। किसी से धन लाभ मिल सकता है। वाणी पर काबू रखें। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शहद का दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज के आपको दिन भरपूर रोमांस मिलेगा। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आकर्षित हो सकते हैं। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप पार्टनर के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। या अपने किसी प्रिय व्यक्ति पर खर्च करेंगे। आप सोच-समझकर धन खर्च करें। खर्च करने के लिए आज का दिन ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा करने से बचें। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है लेकिन फिर भी आने वाले समय के लिए आपको तैयार रहना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में आज आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसा करें जिससे आप बेहतर महसूस करें। जिससे आप जल्द अपने पथ पर लौट आएंगे। शराब पीने से बचें। आज कार्यभार अधिक होने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। घर पर ही रहकर आराम करें।

First Published on July 15, 2018 10:53 am