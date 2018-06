आज का धनु राशिफल, 13 जून 2018: कार्यक्षेत्र में हो सकती है तरक्की, यात्रा पर जाने से बचें

दैनिक राशिफल: यात्रा-प्रवास करने से बचें। मित्रों से भेंट हो सकती है। चिंता से मन व्याकुल रहेगा। आज साहित्य एवं कला में आपकी रुचि रहेगी। संतान पक्ष के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहने की कोशिश करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: नौकरी या बिजनेस से जुड़े जरूरी कागजी कामकाज में सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति सावधान रहें। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को पीले अक्षत अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आप पार्टनर से सुख मिल सकता है। आज पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज आपको कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। इस पल का आप खूब मजा उठाएंगे। कुछ दान करने की सोचें। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आज आपको मानसिक तनाव से परेशान होना पड़ सकता है। आपको अपने खाना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे आपकी सेहत पर फर्क पड़ता है। हल्का और स्वच्छ खायें जिससे आपका पाचन ठीक रहेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 13, 2018 4:55 am