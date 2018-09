आज का धनु राशिफल, 12 सितंबर 2018: खर्चों में होगी वृद्धि, माता का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 63 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ बदलाव हो सकता है। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप पर ध्यान दें। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ कम होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। चंदन और चने की दाल से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन आप खुश रहेंगे। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। पार्टनर से खूब उपहार मिलेंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। आप अपने साथी के प्यार एवं संबंध की गहराइयों को दिल से अनुभव करेंगे।

वित्त राशिफल: ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से गाड़ी का चयन करें। जो लोग नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। आपको गाड़ी के साथ अच्छा ऑफर और गिफ्ट मिल सकता है। आज आप कार के चुनाव से काफी खुश रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग ज्यादा समय तक बैठकर काम करते हैं उन्हें अब थोड़ी दौड़ लगानी चाहिए। वरना मोटापा आपको आने वाले समय में परेशान कर सकता है। इसका आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है।आज आपको अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर व्यायाम को देना होगा, जिससे आप स्वस्थ्य रह सकें।

First Published on September 12, 2018 6:49 am