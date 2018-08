आज का धनु राशिफल, 12 अगस्त 2018: विवाद होने की संभावना, माता का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। आर्थिक तंगी रहेगी। झगड़े विवाद होने की संभावना है। क्रोध पर संयम रखें। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। खुद में बदलाव की कोशिश करें। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आलस के कारण धन की समस्या बढ़ सकती है। आज माता का सहयोग मिलेगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। काम में बाधा आएगी। श्रीकृष्ण को दही-चीनी अर्पित करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। अगर प्रेम संबंधों की शुरुआत अभी ही हुई है तो प्रेमी से किसी भी तरह की जबरदस्ती न करें। आप आपको पार्टनर की तरफ से भरपूर प्यार मिलेगा। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। अपोजिट जेंडर वाले नए लोगों से दोस्ती या मुलाकात की संभावना है।

वित्त राशिफल: आपके ग्रहों की स्थिति आज से बदल रही है इसलिए जीवन में बहुत कुछ बदलाव आयेगा। आज आपको निवेश करने से बचना चाहिए। क्योंकि आप जिस कार्य में निवेश करने की योजना बना रहे हैं उससे आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान होगा। इसलिए आज निवेश करने की योजना पर काम ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: यदि आप नियमित रूप से योग करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और दिमाग को शान्ति मिलेगी। आज आप अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे जिससे आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। तनाव से बचने के लिए आपको योग करना चाहिए।

First Published on August 12, 2018 7:24 am