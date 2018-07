आज का धनु राशिफल, 11 जुलाई 2018 : पार्टनरशिप से होगा लाभ, सोचे हुए काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: सम्मान और ख्याति मिलेगी। जीवनसाथी को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। पार्टनरशिप से लाभ होगा। विचार-परिवर्तन शीघ्र हो सकता है। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में सफलता मिल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज आपको मान-सम्मान मिल सकता है। आज जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। कोई जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं। लव राशिफल: पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आज पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। आप पार्टनर से सुख मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज जमीन से जुड़े सभी लेन-देन आपके लिए लाभकारी रहेंगे। किसानों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज का दिन जमीन व्यवसाय में लगे सभी लोगों के लिए अच्छा है। बीते समय में किया गया परिश्रम आज फलदायक सिद्ध होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधित परेशानी से आराम मिलेगा। आपको बर्गर, चिप्स और तला भुला खाने से परहेज करना चाहिए। ये चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। अपना रात का खाना हल्का खाएं, तनाव कम करें और ठीक खाना खाएं इससे आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी।

First Published on July 11, 2018 4:54 am