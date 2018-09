आज का धनु राशिफल, 10 सितंबर 2018: दांपत्यजीवन में रहेगी शांति, पार्टनर से मिलेगी अच्छी खबर

दैनिक राशिफल: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दांपत्यजीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। सार्वजनिक सम्मान और ख्याति मिलेगी। धन अधिक खर्च होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। रोजगार में प्रगति के योग हैं। धैर्य बनाए रखें। जीवनसाथी की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। रुका हुआ धन मिलेगा। बेसन या चने की दाल का सेवन ना करें। लव राशिफल: पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। आज के दिन आप खुश रहेंगे। आप अपने साथी के प्यार एवं संबंध की गहराइयों को दिल से अनुभव करेंगे। पार्टनर से खूब उपहार मिलेंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज आप अच्छे – अच्छे ख्वाब दिखाने वाली योजनाओं के झांसे में आ सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी किसी भी योजनाओं से दूर रहना होगा। लेन-देन के कार्यों में सावधानी बरतें। आज आपको कर्ज चुकाना पड़ सकता है। इसलिए आप इस स्थिति के लिए तैयार रहें। अपनी जिम्मेंदारियों से भागना ठीक नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसलिए आज अधिक वजन आ उठाएं। साथ ही काम करने से बचें। आज आपको वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहने की आवश्यकता हैं। किसी दुर्घटना से बचने के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यह सब आपकी लापरवाही का कारण है। आज के दिन आराम करें।

First Published on September 10, 2018 5:51 am