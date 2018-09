आज का धनु राशिफल, 09 सितंबर 2018: दूसरों की मदद से मिलेगी खुशी, मन रहेगा शांत

दैनिक राशिफल: परिवारजनों के साथ मनमुटाव न हो इसका ध्यान रखिएगा। कार्य में अपेक्षित सफलता न मिलने से निराशा होगी। मन में व्यग्रता रहेगी। गलतफहमी से बचें। मानसिक रुप से शांति रहेगी। कार्यभार भी बढ़ सकता है। सोच-समझकर कोई कदम उठाएं। असमंजस के कारण निर्णय लेना कठिन होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: ऑफिस में आर्थिक मदद मिल सकती है। बीपी की समस्या हो सकती है। नौकरी और करियर में बदलाव आ सकता है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को केसर चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन खुद पर सयंम बरतें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है इसलिए सोच-समझकर कुछ बोलें। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है। पार्टनर को बाहर घूमाने ले जाएं इससे परेशानी दूर होगी। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको एहसास होगा कि दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो दूसरे भी आपके लिए अच्छा करेंगे। इस तरह के विचार सकारात्मक बनाते हैं।आज आप दूसरों की मदद करने का काम करेंगे। इससे आपके मन को खुशी मिलेगी। साथ ही आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्य में दान करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। ध्यान रहे, की आप सन्तुलित और पौष्टिक भोजन लें और कसरत को अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाएं। अच्छी सेहत से आप कार्य में मन लगा पाएंगे। आज आपका पुरानी बीमारी से पीछा छुट जाएगा। इससे आप काफी सुख महसूस करेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 9, 2018 6:21 am