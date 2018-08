आज का धनु राशिफल, 09 अगस्त 2018: लेखन कार्य के दिन होगा लाभकारी, पूंजी निवेश से बचें

दैनिक राशिफल: आज लेखन कार्य के लिए दिन शुभ है। आज दोस्तों से मुलाकात होगी, उनके साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। विपरीत लिंगीय लोगों के साथ की निकटता आज के दिन को आनंदित और रोमांचित बनाएगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सार्वजनिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहने की कोशिश करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति सावधान रहें। नौकरी या बिजनेस से जुड़े जरूरी कागजी कामकाज में सावधानी बरतें। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को पीले अक्षत अर्पित करें। लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। आज पार्टनर के साथ यादगार पल बिताएंगे। आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। इससे रिश्ते में नई मजबूती आएगी। आप पार्टनर से सुख मिल सकता है। आज पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

वित्त राशिफल: जोखिम भरे कारोबार में निवेश करने से बचें। आप छोटी कारोबार में पूंजी निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार आशंकाओ से भरा नजर आता है। यदि आज आप बड़े व्यवसायों में पूंजी निवेश करते हैं तो हानि की सम्भावना है। इन दिनों पूंजी निवेश से दूर रहें। साथ ही जोखिम भरे व्यवसायिक अवसरों को हाथ ना लगाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आप मौसम के बदलाव की चपेट में आ सकते हैं।आपके गले में भी परेशानी हो सकती है। आप खुद को ढक कर रखें और कुछ ठंडा पेय पदार्थ न लें। आज की परेशानियां छोटी होंगी लेकिन इन पर कोई लापरवाही ना बरतें। अगर आप वजन से परेशान हैं तब आप कुछ व्यायाम करें और खान-पान सुधारें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 9, 2018 6:19 am