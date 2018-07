आज का धनु राशिफल, 08 जुलाई 2018: विदेश से मिलेगी अच्छी खबर, जीवनसाथी की तलाश होगी पूरी

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। आज आपको विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 64 % होगा। टैरो राशिफल: किसी रिश्तेदार से विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। विचारों में शुद्धता लाएं। वाणी पर काबू रखें। आज आपको धन लाभ मिल सकता है। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखना बेहतर होगा। भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। प्रेम संबंध शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। लव लाइफ में किसी तरह का डर नहीं रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आप अपनी जरुरत की चीजों पर धन खर्च करेंगे। इसलिए आज आप खर्चे के बारे में सोच-विचार करेंगे। आज आप अपने वाहन खरीदने की बात पक्की कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने बैंक बैलेंस को देखते हुए ही यह तय करना है। आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पार्टनर के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। आज आप अपने साथी की तबियत को लेकर परेशान रहेंगे। लेकिन ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। पार्टनर की सेहत में जल्दी ही सुधार होगा। आज उनके साथ समय बिताएं।

First Published on July 8, 2018 4:59 am