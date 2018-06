आज का धनु राशिफल, 07 जून 2018: पार्टनर से मिलेगा रोमांस करने का मौका, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। नौकरी और व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। परिवार की समस्‍याएं बढ़ेंगी। आलस्‍य में वृद्धि होगी। शारीरिकरूप से स्वस्थता और मानसिकरुप से प्रफुल्लितता का अनुभव करेंगे। जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकता है। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन छोटी यात्रा हो सकती है। रोजगार में मदद मिलेगी। पुराना कोर्ट मैटर परेशान कर सकता है। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। पार्टनरशिप अच्छी बनी रहेगी। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं। लव राशिफल: यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। सोच समझकर ही कुछ बोलें।

वित्त राशिफल : आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज आप अच्छे – अच्छे ख्वाब दिखाने वाली योजनाओं के झांसे में आ सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी किसी भी योजनाओं से दूर रहना होगा। आज थोड़ा संभल कर चलने से आप आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप कुछ बदलाव महसूस करेंगे। इससे आप थोड़ा डर सकते हैं। आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसलिए आज अधिक वजन आ उठाएं। साथ ही काम करने से बचें। यह सब आपकी लापरवाही का कारण है। आज के दिन आराम करें।

First Published on June 7, 2018 4:39 am