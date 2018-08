आज का धनु राशिफल, 07 अगस्त 2018: अधूरे काम होंगे पूरे, वाद-विवाद से बचें

दैनिक राशिफल: प्रतिस्पर्धिओ पर विजय मिलेगी। आपके नीचे कार्य करनेवालों का सहयोग मिलेगा। माता का सहयोग मिलेगा। संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा रहेगा। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। अधूरे काम पूरे होंगे। बागवानी या खेती का काम में रुझान होगा। जल में घी मिलाकर घी सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज पार्टनरशिप में नयापन लाने का प्रयास करेंगे। इससे आपके संबंधों में ताजगी आएगी। वाद-विवाद से बचें। रिश्तों में तनाव ना आएं इसका ध्यान रखें। शांति बनाने की कोशिश करें इससे आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा।

वित्त राशिफल: आपको अपने धन को लेकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपको आने वाले समय के अप्रत्याशित अवसरों के लिये निवेश करना चाहिये। आज आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। क्योंकि आपको कारोबार में आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। इससे आपको राहत महसूस रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। क्योंकि आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। बाहर का खाना और बेकार पेय पदार्थ न लें परेशानी हो सकती है। साधारण खाना लें और खूब पानी पीयें। आप जल्द अच्छा अनुभव करेंगे।

First Published on August 7, 2018 4:21 am