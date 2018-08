आज का धनु राशिफल, 06 अगस्त 2018: सेहत का रखें ख्याल, अधूरे काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 69 % होगा। टैरो राशिफल: अधूरे काम पूरे होंगे। आने वाले समय में यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। बागवानी या खेती का काम में रुझान होगा। जल में घी मिलाकर घी सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर से सुख मिल सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: जो लोग लोन ना मिलने के कारण परेशान हो रहे थे उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज आपको लोन मिल सकता है। जिससे आपको चैन की सांस मिलेगी। आज आपको पैतृक अचल सम्पत्ति से लाभ मिल सकता है। आज आपके बैंक संबंधी कार्य पूरे होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लापरवाही के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आपकी आपको इस समय सावधान रहने की जरूरत है। आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। इसलिए यह अच्छा समय है जब आप बाहर जाकर ताजी हवा और व्यायाम का लाभ उठा सकते हैं।

First Published on August 6, 2018 3:33 am