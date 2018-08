आज का धनु राशिफल, 05 अगस्त 2018: ऑफिस में काम रहेगा अधिक, तनाव से रहें दूर

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मानसिक तनाव से दूर रहें। आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने- फिरने में समय व्यतीत करेंगे। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी। सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। पति-पत्नी किसी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर काबू रखें। किसी से धन लाभ मिल सकता है। सूर्य देव को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शहद का दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज के आपको दिन भरपूर रोमांस मिलेगा। वाणी पर संयम रखें। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आकर्षित हो सकते हैं। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो काम को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। आज आर्थिक मामले में आप कोई बड़ा निर्णय लें सकेंगे। इस फैसले से आप तरक्की करेंगे। इससे आपकी इनकम में इजाफा होगा। अपने आर्थिक सलाहकार की बात को गौर से सुनें और उस पर अमल करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको आज सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी के साथ वाद-विवाद में ना पड़े। जिससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको पार्टनर के सेहत की चिंता रहेगी। पैष्टिक और सुरक्षित खाना खाएं।

First Published on August 5, 2018 4:27 am