आज का धनु राशिफल, 04 जुलाई 2018: इनकम में होगा इजाफा, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: आय में वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता में वृद्धि होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद करने से बचें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। नाम और यश बढ़ेगा, आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। ऑफिस में बहस ना करें। गोपी चंदन मिश्रित जल से पीपल के नीचे अर्घ्य दें।लव राशिफल: पार्टनर से खूब उपहार मिलेंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आप अपने साथी के प्यार एवं संबंध की गहराइयों को दिल से अनुभव करेंगे। आज के दिन आप खुश रहेंगे। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको वाहन सुख मिल सकता है। जो लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज के दिन कार खरीदना शुभ रहेगा। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। इससे आपको अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। आपका इनकम में इजाफा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको दांतों में परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको दांतों की सफाई दिन में दो बार करनी चाहिए। आप कुछ आर्युवेदिक उपचार अपनायें ताकि दर्द से आराम मिले। आज आपको संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

First Published on July 4, 2018 5:02 am