आज का धनु राशिफल, 02 सितंबर 2018: प्रेम संबंध होंगे मधुर, धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि

दैनिक राशिफल: मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। संतान के सम्बंध में समस्या आएगी। परिवार में धार्मिक कार्यक्रम पूरे होंगे।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: प्रेम संबंध पॉजिटिव रहेंगे। पार्टनरशिप से लाभ होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। विवाह के योग हैं। रिश्तों को लेकर कड़ मगर सकारात्मक फैसले लेंगे। श्रीकृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। सोच समझ कर ही कुछ बोलें। इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं। आप प्रेमी से अपने संबंधों को लेकर गंभीर बात भी कर सकते हैं। आज आपको पार्टनर मिल सकता है। पार्टनर की कोई बात आपको अधिक परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: कुछ ऐसे कदम उठाइये जिससे आपको आर्थिक सुरक्षा मिले। समय बदल रहा है अपने व्यवसाय की नीति भी बदलिए। रातोंरात मालामाल होने की मत सोचिए लेकिन कमाई के लिए कुछ नये रास्ते तो तलाशिये। आज आप कारोबार में उन्नति के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। इससे आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। आज थोड़ा संभल कर रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज परिवार वालों की सेहत की चिंता रहेगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रहे कि आप उन्हें सालाना जांच के लिए लेकर जाएं। आपका उनकी तरफ प्यार और रूझान देखकर उन्हें अच्छा लगेगा।

First Published on September 2, 2018 5:46 am