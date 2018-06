आज का धनु राशिफल, 01 जुलाई 2018: विश्वासघात से रहे सावधान, वाद-विवाद से रहें दूर

दैनिक राशिफल: माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा। संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। विश्वासघात से सावधान रहें। वाद-विवाद बढ़ेंगे। अकेलापन महसूस करेंगे। काम अधिक रहेगा, जिससे आपको तनाव हो सकता है। नींद में परेशानी हो सकती है। चिड़ियों को अक्षत खिलाएं। लव राशिफल: पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर से सुख मिल सकता है। आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। कारोबार में आज आपको नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आप फायदा मिलेगा। आज तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है पर सप्ताहंत में परिणाम से आप निराश हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। छोटी-छोटी बीमारियों में फंस सकते हैं। आपको सिर से सम्बन्धित कोई चोट लग सकती है इसलिए गिरना, फिसलना या फिर किसी भी दुर्घटना से बचने की कोशिश करें। आपको आज संभलकर चलना होगा। वरना आप गिर सकते हैं और कोई हड्डी टूट सकती है।

First Published on July 1, 2018 4:25 am