आज का धनु राशिफल, 01 अगस्त 2018: विदेश से मिलेगी खुशखबरी, कारोबार से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आर्थिक आयोजन भी कर सकेंगे। आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। कार्य के व्यस्त रहेंगे। प्रातःकाल में आप शारीरिक तथा मानसिक रुप से शिथिलता का अनुभव करेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: आप आपको विदेश से अच्छी खबर मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तनाव से दूर रहें। धन लाभ मिलेगा। नए अवसर मिलेंगे। धैर्य से काम लें। पीपल के पेड़ में कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। पार्टनर से आप गिफ्ट मिल सकता है। आज आपकी लव लाइफ में अच्छा तालमेल रहेगा। आज शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

वित्त राशिफल: आपका कारोबार सही चल रहा है। आपकी इनकम भी ठीक हो रही है। आज दफ्तर में कार्यभार अधिक रह सकता है। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग कारोबार करते हैं उनकों अपने लाभ को बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार का सहारा लेना चाहिए। साथ ही कारोबार में विस्तार के लिए सोचना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको खाने के मामले में सावधानी बरतने की आश्यकता है। आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए क्योंकि पेट दर्द से सम्बन्धित परेशानी हो सकती है। अपने खान-पान पर भी अवश्य ध्यान दें। आप घर बना खाना ही खाएं, इससे आपको पेट संबंधी परेशानी नहीं होगी और आपकी पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी।

First Published on August 1, 2018 5:29 am