आज का मकर राशिफल, 08 सितंबर 2018: अजनबी शख्स से होगी मुलाकात, गले की समस्या से हो सकते हैं परेशान

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातकों की आज किसी अजनबी शख्स से मुलाकात होगी। वह शख्स आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह देगा। इस सलाह से आपकी किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। इसलिए उसे नजरअंदाज करने की गलती ना करें। आपको उस शख्स से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 83% होगा। लव राशिफल: दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं। दूसरी तरफ, सिंगल लोगों के लिए आज नए रिश्ते की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। आज के दिन शुरू हुआ रिश्ता काफी लंबा चलेगा।

वित्त राशिफल: आज के दिन आप ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज लिया गया ऋण आपको आगे चलकर फायदा पहुंचा सकता है। इसके साथ ही इस धन से आपके कई रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आप अपने व्यवसाय में विस्तार भी ला सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आपकी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दोनों एक साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप लोग ढेर सारी बातें करेंगे। इसके साथ ही पुरानी यादें भी साझा करी जाएंगी जिसमें आपको बहुत मजा आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को आज गले की समस्या से जुझना पड़ सकता है। इसलिए ठंडी चीजों के खाने और पीने से दूर रहें। आपको रात में नींद पूरी लेने की जरूरत है। इसके साथ ही सुबह में जल्दी जगें और एक्सरसाइज करना ना भूलें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप खुद को मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।

First Published on September 8, 2018 5:58 am