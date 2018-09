आज का मकर राशिफल, 07 सितंबर 2018: सुनने को मिल सकती है खुशखबरी, पार्टनर का मिलेगा साथ

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातकों को आज के दिन कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यह खुशखबरी आपका कोई दोस्त या परिजन आपको सुना सकता है। इसके अलावा यह खबर ई-मेल के जरिए भी आ सकती है। इसे सुनकर आप जाहिर तौर पर काफी खुश होंगे और आपको अपनी मेहनत पर नाज होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 59% होगा। लव राशिफल: आज आपको आपके पार्टनर का साथ मिलेगा। आप दोनों एक-दूसरे के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आपकी दोनों की आपस में ढेर सारी बातें होगीं। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी।

वित्त राशिफल: आज के दिन आपका काफी धन खर्च होने वाला है। इसलिए आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान रहना होगा। आप गैर-जरूरी चीजों में धन ना लगाएं। इसके साथ ही किसी ऐसे शख्स को धन ना दें जो इसे वापस ना कर सके। आपको बचत करने की आदत डालनी होगी। टैरो राशिफल: आप आज अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य तय करेंगे। यह लक्ष्य आपके जीवन में गतिशीलता लाएंगे। आपको किसी नए विचार के बारे में अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए। साथ ही उनकी सलाहों को ध्यान से सुनें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने खान-पान पर सावधानी बरतने की जरूरत है। आप आज के दिन बाहर का खाना खाने से बचें। इसके साथ ही घर वालों को भी बारिश के मौसम में बाहर का खाना ना खाने दें। गैर-जरूरी तनाव लेने से बचें और दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं।

First Published on September 7, 2018 4:56 am