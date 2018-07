आज का मकर राशिफल, 6 जुलाई 2018: सेहत में आएगा सुधार, शुभ रंग है सफेद

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातकों के परिवार में आज के दिन किसी बात पर विवाद हो सकता है। इस विवाद से आपके परिजनों के बीच रिश्ते बिगड़ने के संकेत हैं। इसलिए आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। आप कोशिश करें कि बातचीत के जरिए समस्या का हल निकाला जा सके। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात होगी। आप उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। इससे आप दोनों एक-दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे और आपके प्रेम में गहराई आएगी।

वित्त राशिफल: आज के दिन आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी आय के स्रोत सीमित हो गए हैं। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एकांत में बैठकर इस बारे में विचार करें। आप सोचें कि कैसे आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। किसी जानकार की मदद भी ले सकते हैं। टैरो राशिफल: आपके परिवार का माहौल कुछ खराब हो सकता है। इसमें आपको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आप अपनी ओर से कोशिश करें कि विवाद को बातचीत के जरिए हल किया जा सके।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों की सेहत में आज के दिन सुधार आएगा। आपकी त्वचा संबंधी परेशानी समाप्त हो जाएगी। इससे आप काफी खुश महसूस करेंगे। इस बीच आपको अपने बढ़ते मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको जिम जाने की शुरुआत कर देनी चाहिए।

First Published on July 6, 2018 4:18 am