आज का मकर राशिफल, 29 सितंबर 2018: निराशा से बचने की है जरूरत, शुभ रंग है काला

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातक आज के दिन कुछ निराश हो सकते हैं। आपको इससे बचने की जरूरत है। इसके लिए आपको खुद को सकारात्मक रखना होगा। आप नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 65% होगा। लव राशिफल: आज आपको अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट मिलने वाला है। आप वह गिफ्ट पाकर बहुत ही खुश होंगे। दरअसल गिफ्ट मिलने वाली इस वस्तु की आपको जरूरत थी। साथ ही इससे आप दोनों के रिश्ते में ताजगी आएगी। आप दोनों का प्यार और गहरा होगा।

वित्त राशिफल: आज आपसे कोई शख्स आर्थिक मदद मांग सकता है। आपको उसकी मदद करने से इनकार नहीं करना चाहिए। और अगर आप उनकी मदद करने में सक्षम ना हों तो उन्हें अपनी स्थिति के बारे में सही-सही जानकारी दे दें। टैरो राशिफल: आज आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके परिजन आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको इस तरह की नकारात्मक बातों से दूर रहने की जरूरत है। आपको किसी तरह की जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप इसके प्रति पहले से ही सावधान रहें। आपको आज अपने खान-पान पर विशेष सावधानी बरतनी होगी। आप बाहर का खाना खाने से दूर रहें। आपके लिए घर का खाना ही बेहतर होगा।

First Published on September 29, 2018 4:51 am