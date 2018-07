आज का मकर राशिफल, 28 जुलाई 2018: काम में रहेंगे व्यस्त, एक्सरसाइज करना ना भूलें

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातकों को आज के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आपके क्रोध की वजह से कुछ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान रहें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको क्रोध करने के लिए उकसाए लेकिन आपको इससे बचना चाहिए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और आपका भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: आज आपको पार्टनर के साथ बहस करने से बचना चाहिए। इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि किसी बात को लेकर नाराजगी हो तो उस पर आप दोनों खुलकर बात करें। एक-दूसरे पर भरोसा करना आपको सीखना होगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोग आज के दिन अपने काम में काफी व्यस्त रहेंगे। आपको काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। ऐसे संकेत हैं कि आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। इससे आपको अपना व्यवसाय फैलाने में काफी मदद मिलेगी। टैरो राशिफल: आज के दिन आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। आप इस यात्रा से काफी ताजा होकर लौटेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ऐसा ना करने पर आप आलस्य के शिकार हो सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक तौर पर भी आपको शांति का एहसास होगा। इसलिए अपने आलस्य को त्यागिए और एक्सरसाइज के लिए प्रतिदिन समय निकालिए।

First Published on July 28, 2018 4:32 am