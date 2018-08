आज का मकर राशिफल, 25 अगस्त 2018: बढ़ते मोटापे पर दें ध्यान, शुभ रंग है लाल

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातक आज के दिन अपने भविष्य की कुछ योजनाएं बना सकते हैं। इससे आपके जीवन में ताजगी का एहसास होगा। इसके साथ ही आप अब तक खुद के द्वारा हासिल की गई सफलताओं पर प्रसन्न हो सकते हैं। आपको पूरी दृढ़ता के साथ अपनी नई योजनाओं पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: इस राशि के जातकों को प्रेम के मामलों में आज के दिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे संकेत हैं कि आज आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सतर्क रहें। इसके साथ ही नए रिश्ते की शुरुआत करने बचना होगा।

वित्त राशिफल: आज का दिन इस राशि के उन जातकों के लिए अच्छा है जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसे लोगों को आज धनलाभ होने वाला है। खास बात यह है कि आपने इसकी उम्मीद भी नहीं की हुई थी। इससे आप काफी प्रसन्न होंगे और यह आपकी मेहनत की ही नतीजा है। टैरो राशिफल: आज आप अपने करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी रुचि का ख्याल रखना चाहिए। आप दूसरों की नकल करने से बचें और अपनी पसंद का क्षेत्र चुनें। इससे आप काफी आसानी से अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने बढ़ते मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है। समय आ गया है कि आप अपने खान-पान पर सावधानी बरतें। आपको अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों को शामिल करना चाहिए। इसके साथ नियमीत रूप से जिम जाना शुरू कर दें।

First Published on August 25, 2018 4:09 am