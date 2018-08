आज का मकर राशिफल, 18 अगस्त 2018: दोस्तों के साथ करेंगे मस्ती, बाहर का खाना ना खाएं

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातकों के लिए आज का काफी अच्छा है। आज आप ढेर सारी मौज-मस्ती करने वाले हैं। आप अपने दोस्तों से मिलने जाएंगे। आप लोग एक साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों की आज किसी अजनबी शख्स से मुलाकात होने वाली है। आप उनसे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। आप दोनों में नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा और एक-दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहिए।

वित्त राशिफल: आज आप अपने घर से जुड़े किसी आर्थिक मामले को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं आप अपने घर के सदस्यों के साथ बैठें और उनसे इस बारे में खुलकर बातें करें। इससे आप सभी को किसी एक सर्वमान्य हल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। टैरो राशिफल: आपके परिवार में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लालच करने से बचना होगा। और आप सबके भले के बारे में सोचें। आप लोग मिलजुलकर रहें तो अच्छा है।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोग अपनी सेहत को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आपको बाहर का असुरक्षित खाना खाने से बचने की जरूरत है। आप घर पर बना खाना ही खाएं। इसके साथ ही नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और पानी खूब पीएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 18, 2018 3:45 am