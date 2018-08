आज का मकर राशिफल, 17 अगस्त 2018: दोस्तों का मिलेगा साथ, शुभ रंग है नीला

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातक आज के दिन अपने रिश्तों से घिरे रहेंगे। आप लोग आपस में खूब सारी मस्ती करेंगे। आप सब एक साथ कहीं घूमने जाने की भी योजना बना सकते हैं। इस यात्रा में आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है। आप इस यात्रा से ताजा होकर लौटेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: यदि आप किसी नए रिश्ते में हैं तो आपको उस पर विचार करने की जरूरत है। आपको यह समझना चाहिए कि रिश्ते में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले आप-दोनों को एक-दूसरे पर भरोसा हो। आपको एक-दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहिए।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन कोई अहम व्यवसायिक फैसला लेने से बचना होगा। ऐसे संकेत हैं कि इससे आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ, आप अपने व्यवसाय में कुछ नयापन लाने के बारे में सोचें। ध्यान रहे कि बिजनेस में नए विचारों का आते रहना बहुत जरूरी है। टैरो राशिफल: आज आपको अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो अपने किसी नए विचार के बारे में परिवार वालों से बात कर सकते हैं। इस दौरान उनसे मिलने वाले सुझावों को ध्यान से सुनें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के उन जातकों को आज के दिन सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें ब्लडप्रेशर की समस्या है। आप आज के दिन किसी तरह की बहस में ना पड़ें। बहस करने से आपको क्रोध आ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें और खान-पान पर ध्यान दें।

First Published on August 17, 2018 5:01 am