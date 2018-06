आज का मकर राशिफल, 16 जून 2018: विदेश यात्रा के हैं योग, शुभ रंग है सफेद

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातक आज के दिन किसी यात्रा पर जा सकते हैं। ऐसे संकेत भी हैं कि आप किसी विदेश यात्रा पर जाएं। आपकी यह यात्रा आपके काम के सिलसिले में हो सकती है। इस दौरान आप कई नए लोगों से मिलेंगे। इनसे मिलकर आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: आप आपके प्यार में कुछ खटास पैदा हो सकती है। आपको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप बेवजह अपने पार्टनर पर शक ना करें। इसके साथ ही किसी तीसरे के बहकावे में ना आएं और अपने पार्टनर पर भरोसा जताएं।

वित्त राशिफल: आज के दिन आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको किसी तरह के क्रोध से बचना होगा। आपके दफ्तर में आपके काम पर कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन आप इससे परेशान ना हों बल्कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। टैरो राशिफल: इस राशि के लोगों को आज दूसरों की मदद करने में खुशी मिलेगी। आप जरूरतमंदों की मदद करके काफी सुकून का अनुभव करेंगे। यह एक अच्छा कार्य है और आपको इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। आपकी मदद से दूसरों के होठों पर मुस्कान खिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देने वाले हैं। आज आपका कसरत करने में काफी मन लगेगा। इससे आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। हालांकि आपको कसरत करने की आदत डालने की जरूरत है। इससे आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार आएगा और आप काफी अच्छा महसूस करेंगे।

First Published on June 16, 2018 4:23 am