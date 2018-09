आज का मकर राशिफल, 15 सितंबर 2018: परिजनों का मिलेगा सहयोग, पार्टनर की सेहत का रखें ध्यान

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातकों को आज उनके परिजनों का सहयोग मिलने वाला है। इस सहयोग से आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपको अपने परिवार की अहमियत समझ में आएगी। आप आगे से अपने परिवार के प्रति और भी जिम्मेदार होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर को काफी मिस करने वाले हैं। आपका पार्टनर कुछ जरूरी काम के चलते आपसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे में आपको क्रोधित होने से बचना होगा। आप सामने वाले शक्स की मजबूरी समझने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझना होगा। आप इस बात पर विचार करें कि कैसे आय के स्रोत से बढ़ोत्तरी की जा सकती है। अपने बिजनेस में विस्तार लाने का प्रयास करें। इससे आगे चलकर लाभ मिलेगा। टैरो राशिफल: आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। आप अपने बच्चों के साथ बैठें और उनके साथ ढेर सारी बातें करें। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। इससे आपके बच्चे और आपके करीब आएंगे। वे आपको अपनी दिक्कतें बता पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत हैं। ऐसे संकेत हैं कि आज आपके पार्टनर की तबीयत कुछ खराब हो सकती है। आपको इससे बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप केवल उन तक सही इलाज पहुंचाने की कोशिश करें। सब ठीक हो जाएगा।

First Published on September 15, 2018 6:03 am