आज का मकर राशिफल, 15 जून 2018: पार्टनर के साथ बिताएंगे समय, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातक आज के दिन अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। आज आप अपने द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर काफी प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही अपने लिए कुछ नए लक्ष्य भी तय कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में एक बार फिर से गतिशीलता आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आप अपने पार्टनर के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इससे आपके रिश्ते में और अधिक मजबूती आएगी और एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। आपको प्यार का महत्व समझ में आएगा।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा जोखिम उठाने की जरूरत है। आपके द्वारा सोच-समझकर उठाया गया कदम आपको भविष्य में लाभ दिला सकता है। आप चाहें तो अपने बिजनेस का आज विस्तार कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए। टैरो राशिफल: आपको किसी अजनबी शख्स से कोई जरूरी सलाह मिल सकती है। इसलिए उसे नजरअंदाज ना करें। उस शख्स की सलाह पर चलकर आपकी किसी बढ़ी समस्या का हल निकल सकता है। इससे आप खुद को मानसिक रूप से काफी शांत महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका काम करने में काफी मन लगेगा। इसके साथ ही आपको शाम के समय खेलने के लिए समय निकालना चाहिए। इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफी लाभ प्राप्त होगा। आप खुद को प्रसन्न महसूस करेंगे।

First Published on June 15, 2018 4:58 am