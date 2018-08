आज का मकर राशिफल, 10 अगस्त 2018: खुद से रहेंगे खुश, बढ़ते मोटापे पर दें ध्यान

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आप ढेर सारी मौज-मस्ती करने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने भी जा सकते हैं। इसमें आपको बहुत मजा आएगा और आप खुद को मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: आप आज के दिन अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे। कुछ दिनों पहले ही आपका अपने पार्टनर से वियोग हुआ है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने करियर पर ध्यान दें और खुद को व्यस्त रखने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातक आज के दिन आर्थिक मामलों को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी जानकार की सलाह की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे कि आज के दिन आप कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना लें। इसके लिए आज का दिन सही नहीं है। टैरो राशिफल: आज आप खुद से खुश रहेंगे। आपको एहसास होगा कि आपने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। हालांकि आपको इससे अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने में लग जाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को अपने बढ़ते मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी लापरवाही के चलते आने वाले दिनों में मोटापे की समस्या गंभीर हो सकती है। इसलिए जिम जाने की शुरुआत करें। इससे आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी स्वस्थ्य महसूस करेंगे।

First Published on August 10, 2018 4:22 am