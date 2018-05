आज का मकर राशिफल, 9 मई 2018: बनाएंगे नए दोस्त, लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठने से बचें

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातक के जातक आज के दिन नए दोस्त बनाएंगे। ये दोस्त आपके जीवन में काफी काम आने वाले हैं। इस बीच इसका भी ध्यान रखें कि अच्छे लोगों से आपकी दोस्ती हो। इसके अलावा यदि आपका कोई पुराना दोस्त आपसे नाराज हो तो आप उसे आज मना सकते हैं। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आपका परिवार वालों से आपके पार्टनर को लेकर कुछ विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको काफी समझदारी का परिचय देना होगा। जहां तक संभव हो बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: मकर राशि के लोगों को आज मोल-भाव करते वक्त सावधानी बरतनी होगी। आपकी लापरवाही आपको आर्थिक हानि का सामना करा सकती है। आज आप अपने घर के लिए कुछ जरूरी खरीददारी करने वाले हैं। ऐसे में आपको गैर-जरूरी चीजों को खरीदने से बचना होगा। आप बचत करने की आदत डालिए। टैरो राशिफल: आप अपने माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। उन्हें समय से दवाइयां लेने में मदद करें। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी शांति मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: मकर राशि वालों को आज के दिन लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठने से बचना होगा। इससे आपको सिर दर्द या फिर आंख दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज आप पानी समय पर पीते रहें और सुबह का नाश्ता करना ना भूलें। ऐसा करने से आप कमजोरी का शिकार हो सकते हैं।

First Published on May 9, 2018 5:55 am